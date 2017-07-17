Министерство обороны Великобритании изучает обстоятельства публикации фотографий бойцов спецназа в Facebook, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря британского ведомства, если какие-либо действия военнослужащих будут признаны нарушением утвержденных норм, то к ним «отнесутся очень серьезно».

Напомним, в Facebook были опубликованы фото находящихся в Ираке и Афганистане военнослужащих в полном обмундировании на фоне военной техники.

По данным британских СМИ, попадание снимков в интернет может быть квалифицировано как нарушение устава.