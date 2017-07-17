Тамбовский суд вынес приговор за взлом официального сайта местного вуза и за попытку взлома сайта одного из федеральных министерств. Хакером оказался 36-летний местный житель. Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

По данным следствия, подсудимый осуществил несанкционированный доступ на сайт одного из вузов города Тамбова. Для этого он использовал компьютерную программу для незаконного доступа и копирования информации, сообщает «Тамбовский курьер».

Кроме того, мужчина попытался взломать сайт одного из федеральных министерств, но его атаку сумели нейтрализовать. Помимо условного срока, мужчине назначен испытательный срок в 1 год, а также штраф 15 тыс. рублей.