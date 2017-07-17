Полиция в ФРГ задержала водителя Mercedes Александра Ломова, насмерть сбившего человека в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Смертельная авария произошла 13 декабря 2016 года на Бауманской улице в 16:35. Попавший под машину 27-летний Юрий Карпов скончался на месте от полученных травм. На кадрах видеонаблюдения с места аварии видно, как дорогая иномарка с красивым номером передвигается по улице на большой скорости, постоянно меняя направление. В определенный момент машину заносит и под колесами на тротуаре оказывается мужчина, шансов выжить у которого не было. Водитель скрылся с места происшествия.

Владелец Mercedes Карен Губасарян был задержат на месте ДТП и отпущен в день аварии, поскольку он заявил, что не знает, кто в момент аварии находился за рулем его автомобиля. Сообщалось, что в машине были стерты все отпечатки пальцев, что свидетельствует о том, что Губасаряну хорошо известны основы оперативно-разыскной деятельности. В пользу этой версии говорит то, что в кафе, в котором находился владелец Mercedes, отдыхали прокурор и силовики.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.