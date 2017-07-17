Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил о расширении тренировочных программ для украинских военных, с тем чтобы они более эффективно боролись с атаками снайперов, военной техники и нападениями при помощи минометов.

Усиление тренировок украинских военных будет производиться в рамах операции ORBITAL, которую Лондон начал в 2015 году при участии около 1,3 тыс. британских инструкторов. Сообщается, что с момента старта программы Британия обучила более 5 тыс. украинских военных.

«Этот тренинг, по своей природе оборонительный, поможет украинским войскам защититься от угроз, с которыми они сталкиваются в ежедневном режиме. Наращивая программы тренингов, мы четко даем понять — мы поддерживаем граждан Украины и твердо привержены суверенитету и независимости страны», — заявил Фэллон.

По его словам, миссия британских военных на Украине будет продолжаться как минимум до начала 2018 года.