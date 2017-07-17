Строительные работы начались на станции «Стромынка» Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Стромынка» спроектирована колонной станцией мелкого заложения с островной платформой», — цитирует Бочкарева «Интерфакс».

По словам руководителя департамента строительства Москвы, будущая станция образует пересадочный узел со станцией «Сокольники» Сокольнической линии столичного метро.

Выход из южного вестибюля станции будет вести на улицу Стромынка, а выходы северного вестибюля — в переход под Сокольническим валом, к трамвайному кольцу и парку «Сокольники».

Подрядчик строительства АО «Мосметрострой» будет осуществлять работы второго этапа северо-восточного участка ТПК, в который включены три станции — «Ржевская», «Стромынка» и «Шереметьевская». Общая протяженность линии составит порядка 7,34 км.

Новый участок планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщает телеканал «360».