На окраине Брянска обезвредили пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Они лежали в поле. Снаряды нашли местные жители во время земляных работ в этом районе.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, специалисты пожарно-спасательного центра погрузили снаряды на специальные платформы, вывезли на полигон и уничтожили.

Спасатели просят немедленно сообщать в полицию или МЧС в случае опасной находки. При нахождении взрывоопасных предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

Ранее «Известия» писали о том, что недалеко от города Жуковка Брянской области в лесу был найден целый склад боеприпасов. Там находились 19 минометных мин калибра 50 м. Специалисты прибыли на место незамедлительно. Благодаря слаженным действиям взрывотехников трагедии удалось избежать.