Уральский школьник сфотографировался на кресте, установленном на крыше храма в Верхотурье, что некоторые жители посчитали оскорблением чувств верующих. Как передает ТагилСити.Ру, 15-летний руфер опубликовал снимок в соцсетях, спровоцировав бурное обсуждение.

Некоторые комментаторы сравнивают юного жителя Свердловской области с Русланом Соколовским — ловцом покемонов в Храме-на-Крови. В Екатеринбургской епархии пока не высказали свое мнение о поступке школьника, сообщает 66.RU.

Напомним, резонансное дело началось с размещения Соколовским на своем канале в YouTube видеозаписи, где он при помощи программы PokemonGO ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео содержало нецензурную лексику, пародирующую церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. По результатам комплексной экспертизы в роликах были обнаружены признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые эксперты также оценили эти действия как оскорбляющие чувства верующих. В результате блогер получил 2 года и 3 месяца условно.