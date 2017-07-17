Аферисты пытались похитить данные банковских карт пользователей iPhone с помощью альбома с песнями Рианны. Новую мошенническую схему обнаружила компания ESET, специализирующаяся на создании антивирусного программного обеспечения.

Для получения данных злоумышленники рассылают письма о несуществующей покупке в iTunes Store. Пользователю предлагается либо проигнорировать сообщение, тем самым подтвердив покупку, либо отменить трансакцию, перейдя по ссылке. В то же время в письме допущены грамматические ошибки, а адрес отправителя никак не связан с Apple. В случае если жертва атаки переходит по ссылке, она попадает на фишинговый сайт, где ей предлагается ввести Apple ID и пароль, а также заполнить анкету для подтверждения личности, включая фамилию, имя, почтовый адрес, телефон, дату рождения и данные банковских карт. Как сообщает RNS, после ввода данных пользователь перенаправляется на главную страницу оригинального iTunes Store, а персональные данные оказываются у мошенников.