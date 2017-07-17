Медицинское заключение осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева направят в суд в понедельник, 17 июля. На заседании суда будет рассматриваться вопрос о его освобождении.

Освидетельствование проводила врачебная комиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева, сообщает пресс-служба ФСИН. Медики выясняли, препятствует ли заболевание Мамаева его содержанию его под стражей.

«Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи», — отметил представитель ведомства.

В данном случае речь идет о том, что Мамаева могут освободить из-под стражи до того момента, как будет принято решение судом апелляционной инстанции, сказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Такая возможность предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. N3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». Прокуратура, в свою очередь, просит отменить приговор и отправить дело на пересмотр. В любом случае, в дальнейшем при вынесении решения будет учитываться медицинское заключение о состоянии здоровья Мамаева», — отметил эксперт.

В настоящее время Мамаев содержится в больнице при СИЗО «Матросская Тишина» в специально оборудованной палате. За ним ухаживает осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО.

Антон Мамаев, страдающий спинальной атрофией мышц, был приговорен к 4,5 года за разбой. Молодой человек пытался завладеть мотороллером, который впоследствии собирался перепродать.