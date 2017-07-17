К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года приговорили бывшего главного специалиста управления земельных и имущественных отношений города Уфы Руслана Бикметова за покушение на мошенничество.

По данным следствия, в июле 2016 года к 31-летнему чиновнику обратился представитель одной из частных компаний города с вопросом о продлении договора аренды муниципальной недвижимости. Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», чиновник запросил 700 тыс. рублей за пособничество в продлении, при этом полномочий таких не имел.

Представитель компании согласился и обратился в прокуратуру. При передаче денег осужденного задержали. Свою вину чиновник признавать отказался. Более того, он обжаловал приговор, настаивая на собственной невиновности. Верховный суд не посчитал представленные доводы основательными и оставил приговор в силе.