Официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас назвал неприемлемыми угрозы, которые поступают в интернете в адрес польской журналистки Дороты Баволек из-за вопросов, заданных ею Еврокомиссии.

Баволек является корреспондентом польского телеканала Polsat в Брюсселе и, в частности, собирает комментарии еврочиновников по поводу наиболее актуальных вопросов внутренней политики Польши. В данном случае речь идет о законопроекте, который в минувший четверг обнародовала правящая польская партия «Право и справедливость», — об отставке всего состава Верховного суда страны (кроме тех, кого решит сохранить в должности министерство юстиции Польши).

Баволек обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить ситуацию с демократией в Польше в свете «судебного» законопроекта, который на тот момент уже был категорически раскритикован оппозицией (там его назвали «объявлением государственного переворота»).

Вряд ли вопрос польской журналистки был бы замечен широким кругом интернет-пользователей, если бы им не заинтересовалось государственное телевидение Польши, подконтрольное властям. В его эфире показали видеосюжет о работе Баволек, обвинив ее в намерении своими вопросами навредить родной стране. После показа женщина начала получать угрозы в социальных сетях.

«Мы видели эти неприемлемые угрозы в адрес коллеги. Я надеюсь, что это разовое явление и этого больше не повторится», – прокомментировал ситуацию Схинас. По его словам, Еврокомиссия следит за происходящим «с большой обеспокоенностью» и обсудит поставленный Баволек вопрос о судьбе судей ВС Польши на заседании коллегии еврокомиссаров, которое состоится 19 июня.

Проблема с судебной ветвью польской власти началась пару лет назад, когда президент страны Анджей Дуда подписал законопроект, предусматривающий ряд поправок к закону о Конституционном суде. Несколько месяцев спустя Еврокомиссия отметила, что обновленный закон противоречит европейским нормам, и призвала Варшаву исправить ситуацию. Диалог на эту тему продолжается, таким образом, более полутора лет, но результатов так и не дал.