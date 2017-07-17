Федор Емельяненко опроверг информацию о своем участии в съемках документального фильма «Ложь Матильды», который должен будет опровергнуть мифы об императоре Николае II. Об этом сообщила пресс-секретарь чемпиона мира по смешанным единоборствам Юлия Куклина.

Юлия подчеркнула, что с Емельяненко не велись переговоры относительно его участия в фильме. Она добавила, что у спортсмена таких планов в любом случае нет, сообщает телеканал «360».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов, спортсмен Федор Емельяненко, митрополит Викентий, семь историков и многие другие примут участие в съемках документального фильма «Ложь Матильды». Об этом заявлял кинорежиссер и уральский меценат Сергей Алиев. Целью фильма он назвал опровержение мифов о том, что «царь был кровавым и слабохарактерным». Кроме того, документалист выразил свою благодарность режиссеру Алексею Учителю, снявшему фильм «Матильда», за создание информационного повода, который поможет разобраться в личности последнего российского императора.

По словам Алиева, съемки фильма будут проходить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, начиная со следующей недели. На экраны часовая лента должна выйти с 10 по 15 сентября. Алиев подчеркнул, что если его откажется транслировать один из федеральных каналов, его будут распространять в интернете.

Бюджет часового документального фильма составит несколько миллионов рублей.