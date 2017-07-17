Губернатор региона Игорь Руденя поручил увеличить темпы газификации. На программу выделено 2,2 млрд рублей, которые пойдут на подключение топлива в 41 населенный пункт.

Сейчас в Тверской области планируется до четвертого квартала 2018 года построить межпоселковый газопровод от деревни Городище Осташковского района до деревни Шуваево Селижаровского района. Также к назначенному сроку будет построен распределительный газопровод по деревне Шуваево. К природному газу подключат более 160 домовладений, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Работы ведутся в рамках программы газификации Тверской области. Финансирование выделено за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям АО «Газпром газораспределение Тверь». Всего в области построят почти 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых сетей и около 186 км газопроводов-отводов. Работы позволят в дальнейшем подключить к природному газу 25 тыс. домов и квартир. Всего в них проживает почти 60 тыс. жителей.