Уголовное дело возбуждено по факту травмирования 11-летней девочки на базе отдыха в Соль-Илецке. Она пострадала из-за падения неправильно установленного батута.

Как напоминает РИА «Оренбуржье», инцидент произошел 5 июля на территории базы на озере Погорелом. Ребенок получил перелом ноги на водном аттракционе «Надувная горка» — батут рухнул, и девочка упала вместе с конструкцией. Мать пострадавшей, жительница Башкирии, рассказала, что ее дочь упала в воду во время прыжков на батуте.

Позже выяснилось, что аттракцион эксплуатировался с нарушением технического регламента и техники безопасности. После окончания доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Владельца батута сейчас устанавливают.