Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца (МЦК). Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

«За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца объявить благодарность президента РФ Белозерову Олегу Валентиновичу», — говорится в документе.

Московское центральное кольцо использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). Линия интегрирована с Московским метрополитеном и радиальными железнодорожными линиями.

Движение по МЦК открылось в 2016 году. Общая протяженность железнодорожной линии — 54 км, количество станций — 31.

По предварительным расчетам, к концу 2017 года число пассажиров МЦК может вырасти до 90 млн человек, передает телеканал «360».