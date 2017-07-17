Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80%.

По его словам, несмотря на то, что пока не удалось прийти к итоговому консенсусу, между сторонами «сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания».

«Около 70–80% итогового документа уже согласовано», — сказал Мамедъяров «РИА Новости».

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что также сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях и борьбе против терроризма.