Отдыхающие и жители восьми поселков Краснодарского края остались без водоснабжения. В туристической зоне Темрюкского района произошла авария на теплосетях.

Как передает ИА KrasnodarMedia, в район отключения попали Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна, Прогресс, Виноградный, Приморский поселки. Работы на месте ЧП уже начались, но сроки возобновления подачи воды пока не известны. В населенных пунктах в общей сложности проживают около 20 тыс. человек.

Также 17 июля было приостановлено водоснабжение 10 тыс. жителей станицы Тамань. Дата восстановления не сообщается, информирует «Кавказский узел».