Режиссер Алексей Сидоров завершил съемки военно-приключенческого фильма «Т-34». Картина выйдет в прокат в 2018 году.

В фильме снимались Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Артем Быстров, Семен Трескунов, передает «Газета.ру».

«Т-34» — наш самый крупный проект за последние пять лет. <...> Наша задача — сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной. <...> Мне кажется, у «Т-34» есть всё, чтобы стать фильмом-событием», — отметил генеральный продюсер «Марс медиа» Рубен Дишдишян.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о противостоянии вчерашнего курсанта Ивушкина и танкового асса оберста Ягера.