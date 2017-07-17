Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл вторую смену «Юного следователя» в международном детском лагере «Артек».

С прошлого года в лагере действует программа «Юный следователь», в ходе которой подрастающее поколение знакомится с историей предварительного следствия в России, приобретает теоретические знания в области права и закрепляет их на практике. Программа, которая пока не имеет аналогов в мире, предоставляет детям возможность почувствовать себя настоящими юными следователями.

Обращаясь к ребятам, Бастрыкин отметил значимость данной программы и высоко оценил стремление детей приобщиться к непростой и интересной работе следователя. Об этом говорится в пресс-службе СК России.

Также глава СКР вспомнил свои первые шаги на пути к профессии.

«Где-то с 9 класса я, наконец, выбрал свою мечту, в том числе благодаря фильмам о следователях. И вот эта мечта реализовалась, и, как бы трудно ни было, я никогда не пожалел, что выбрал эту профессию и стал следователем», –– рассказал Бастрыкин. Он отметил, что быть следователем означает защищать правду, отдавая иногда за нее свою жизнь в буквальном смысле.

Председатель СК России пожелал детям удачи, сказав, что самых заинтересованных будет рад видеть в кадетских корпусах и академиях СК РФ для продолжения обучения.