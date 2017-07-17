Переделанный кустарным способом револьвер обнаружен в клумбе рядом с московским рестораном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в субботу, 15 июля, в районе Хамовники. В полицию о находке сообщил флорист винного магазина, заявив, что на клумбе рядом с рестораном лежит револьвер. Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Специалисты установили, что сигнальный револьвер Р2 был переделан кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, сообщает телеканал «360». Кроме того, с места ЧП изъяли 4 самодельных патрона калибра 7,62 мм. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».