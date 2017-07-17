Ситуация вокруг краснодарской судьи Елены Хахалевой, потратившей на свадьбу дочери $2 млн, рассмотрит Общероссийский народный фронт (ОНФ). По словам сопредседателя местного отделения организации Даниэля Башмакова, повод для рассмотрения будет даже в том случае, если сумма затрат завышена в СМИ «на 50 или 80%», передает ТАСС.

«Мы эту ситуацию обязательно будем рассматривать. Сначала должны правоохранительные органы, наверное, разобраться, чтобы были какие-то факты», — сказал Башмаков агентству.

Ранее о сумме, потраченной судьей Хахалевой на свадьбу дочери Софьи, написал в соцсети адвокат Сергей Жорин. Он утверждает, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Свои подсчеты он обосновал средними гонорарами артистов.

Елена Хахалева занимает должность председателя судебной коллегии по рассмотрению административных дел краевого суда, в частности, разбирает земельные споры фермеров.

Согласно данным на сайте суда, в прошлом году ее доход составил 2,64 млн рублей.

Сама Хахалева заявила, что свадьбу оплатил отец дочери, с которым она находится в разводе. Сообщения в СМИ, по ее словам, стали вмешательством в частную жизнь и неприкрытым давлением на судью, пишет «Газета.ру».