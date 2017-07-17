Четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова обвинили в непристойном поведении в церкви в селе Уйском, откуда он родом. Якобы он забрал из храма икону, которую сам же и отдал на хранение пять лет назад. Об этом говорится на странице местного храма в сети «ВКонтакте».

В частности, в сообщении сказано, что Тихонов пришел на службу в нетрезвом виде и сразу же принялся оскорблять настоятеля. Когда же выходил из храма с иконой, набросился на девочку, которая его фотографировала. Ударить он ее не успел, но испугать ребенка ему удалось.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», настоятель храма протоиерей Павел ждет извинений от знаменитого спортсмена. Девочка, которая морально пострадала от действий Тихонова, оказалась дочерью священника. Впрочем, пока заявления по поводу случившегося в правоохранительные органы не поступало.

Между тем сам биатлонист утверждает, что конфликт вокруг иконы Александра Невского 1892 года назревал давно. Якобы он не видел икону ни разу с тех пор, как подарил ее храму. Он несколько раз просил отдать ее и в итоге приехал сам.

Что касается нетрезвого состояния, то, как сказал биатлонист ресурсу Znak.com, это неправда. Девочке тоже он не причинил никакого вреда. По словам Тихонова, он сам пострадал во время потасовки, повредив шейный позвонок.

Биатлонист намерен обратиться с жалобой в правоохранительные органы и добиться увольнения настоятеля прихода. После этого он вернет икону в храм.