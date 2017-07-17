Короткометражный обучающий фильм «В Москву на заработки» сняли в помощь потенциальным трудовым мигрантам по заказу московского миграционного центра. Показ фильма пройдет в Таджикистане, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане и на Украине. Об этом сообщил глава центра Николай Федосеев.

Фильм демонстрирует процесс оформления рабочего патента в миграционном центре столицы. Отмечается, что это единственное место в городе, где есть «все условия для получения услуги быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере», сообщает «Интерфакс». Как пояснили в миграционном центре, фильм стал в некотором роде инструкцией для тех зарубежных граждан, кто решил отправиться в Москву на заработки. Кроме того, в короткометражке используется инфографика.

В съемках фильма приняли участия сотрудники миграционного центра в Сахарове, а также актер Жамшид Бекмирзаев, сообщает телеканал «360».