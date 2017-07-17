Ситуация с дипсобственностью РФ в США является грабежом средь бела дня, а действия американских партнеров, требующих «чего-то взамен» за возврат собственности, напоминают поведение бандитов с большой дороги, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, Лавров прокомментировал несогласие США возвращать дипсобственность России. Министр отметил, что «приличные люди себя так не ведут».

«Что касается сути того, что вы процитировали, если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты какие-то с большой дороги, получается, комментируют эту ситуацию», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что постоянные попытки США найти какие-то «каналы влияния» со стороны Москвы на события в США не способствуют налаживанию нормальных отношений между странами.

По словам Лаврова, настрой на поиск этого «влияния» в США не спадает. В то же время, глава МИД выразил надежду, что русофобия в конгрессе должна пойти на спад, так как за многие месяцы работы специальных комиссий не было представлено никаких доказательств.

Напомним, в конце 2016 года администрация бывшего тогда у власти президента Барака Обамы приняла пакет санкций из-за якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы. США опечатали резиденции посольства РФ в Вашингтоне и постпредства России в Нью-Йорке.