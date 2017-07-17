В Одессе произошел взрыв в одном из многоквартирных домов в Малиновском районе, по предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

В результате происшествия погиб 16-летний подросток. Двое его приятелей с различными травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, откуда у несовершеннолетних появилась граната. Согласно некоторым данным, взрывной снаряд мог принести в квартиру один из приятелей погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и статье 115 «Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай».