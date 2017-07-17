Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что процветающая в Соединенных Штатах русофобия «не добавляет уверенности» в способности двух стран прийти к взаимовыгодному решению по ряду важнейших проблем мирового масштаба.

Как сообщали сегодня «Известия», фактически Вашингтон шантажирует Москву, требуя «чего-то взамен» возвращения арестованной в рамках санкций дипломатической собственности РФ на американской территории.

Эту ситуацию глава МИД РФ назвал «грабежом средь бела дня», а попытки США превратить ситуацию с российской дипломатической собственностью в «канал влияния» расценил как «не способствующие налаживанию нормального сотрудничества».

Ранее официальный представитель возглавляемого Лавровым министерства Мария Захарова недвусмысленно предупредила Белый дом, что Россия рассматривает возможность принятия зеркальных мер в ответ на арест посольской собственности — высылку 30 американских дипломатов с российской территории и арест объектов, принадлежащих Госдепартаменту США.

Схожее заявление о вынужденной необходимости принимать какие-то ответные меры в отношении Вашингтона сделал глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.

Напомним, сегодня предполагалось провести встречу между заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Томасом Шэнноном, основным вопросом на повестке дня которой должна была стать судьба арестованной российской дипсобственности. Однако, как отмечают СМИ, шансов на осуществление этих планов крайне мало.