Подростку Ярославу Шишову, лишившемуся рук при спасении котенка, собрали 1 млн рублей на протезы. Сбор средств временно приостановлен.

Председатель родительского комитета класса, где учится мальчик, Татьяна Кобзева отметила, что клиника выставит окончательный счет на протезы лишь после получения рентгеновских снимков. Центр термических ожогов предоставит снимки после выписки, передает ТАСС.

Кроме того, 16-летнему мальчику окажет помощь Русфонд, представители которого уже связались с мамой Ярослава.

Инцидент произошел в начале июня в поселке Спутник. Школьник пытался снять с дерева котенка.

Юноша решил пройти по металлической трубе, соединяющей дерево и заброшенную бойлерную, и задел провода линии электропередачи. Врачам пришлось ампутировать предплечья обеих рук.