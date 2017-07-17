Вопрос с наименованием бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца.

«Переговоры резко ускорились. Завершить их планируется за 3–4 месяца, осенью, одновременно будет решаться вопрос с приемом Скопье в альянс», — сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.

Ранее отмечалось, что Североатлантический альянс планирует принять в свой состав БЮРМ до весны 2018 года. В этой связи Скопье готово пойти на изменение названия страны.