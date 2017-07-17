Ливийская армия во главе с Халифой Хафтаром должна контролироваться гражданской властью. Об этом в понедельник в интервью РИА «Новости» заявил глава правительства в Триполи Фаез Саррадж.

«Мы заявили о том, что военная организация должна находиться под контролем гражданской исполнительной власти. Это является основным принципом в строительстве военной организации. Мы не требуем чего-то нового, этот принцип существует во всех гражданских, демократических странах. Это основной шаг», — поделился Саррадж подробностями майских переговоров с Хафтаром.

В настоящее время Триполи контролирует только западную часть страны. Заседающее в столице правительство национального согласия было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза.

Восток Ливии контролирует второе правительство, разместившееся в городе Тобруке. С ним находится во взаимодействии армия Хафтара, его подразделения ведут самостоятельную борьбу с террористами.