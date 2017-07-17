В общей сложности около 1 тыс. кв. м составила площадь пожара, который произошел в ночь на 17 июля на вокзале города Рыбинска Ярославской области. Загорелось депо железнодорожной станции. Огнем был охвачен склад ремонтной мастерской.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», в ликвидации пожара принимали участие 25 человек. С огнем не удавалось справиться около трех часов. Обрушилась кровля локомотивного депо.

О погибших и пострадавших в результате случившегося пока информации не было. Причина возгорания неизвестна, расследование продолжается.

ЧП не повлияло на график движения поездов, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.