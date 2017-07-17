Москва и Вашингтон сделают всё, чтобы при построении зоны безопасности в Сирии были учтены интересы Израиля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе открывшегося в понедельник заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Минске.

Напомним, ранее на переговорах в Астане Россия, Иран и Турция договорились о создании в Сирии специальных зон, где будет запрещено ведение боевых действий и полеты авиации. Кроме этого, о зоне деэскалации в Сирии договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Гамбурге.