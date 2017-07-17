Формула введения временных преференций была придумана для максимально благоприятного бизнес-климата между Украиной и ЕС с 2014 года — после того, как Украиной было ратифицировано соглашение об ассоциации с ЕС, но не все государства со стороны Евросоюза ратифицировали данное соглашение, сказал «Известиям» политолог Денис Денисов.

«Пока ассоциация не была ратифицирована в полном объеме, представители ЕС продлевали данные преференции. И на этот раз, исходя из заинтересованности в целом ряде важных для Евросоюза направлений, расширяются квоты по поставкам продукции из Украины в государства Евросоюза, а компаниям предлагаются максимально лояльные взаимоотношения с ЕС», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС завершил принятие временных торговых преференций для Украины. Речь идет прежде всего о введении дополнительных квот беспошлинного ввоза продукции украинских производителей на европейский рынок — в первую очередь это касается сельхозпродукции. Необходимость преференций в Евросоюзе объяснили тяжелым кризисным периодом в украинской экономике.

«Но существует большая проблема, связанная с тем, что европейцы не удовлетворены поведением Киева по целому ряду позиций, особенно в экономических взаимоотношениях», — добавил Денисов.

По его словам, это касается прежде всего вывоза металлолома из Украины, важного для европейских металлургических компаний, которые могли бы перерабатывать лом.

«Украина взяла почти 30%-й экспортный барьер, чтобы делать это было невозможно. Это не устраивает европейцев», — отметил Денисов.

Второй проблемный аспект связан с экспортом c Украины леса-кругляка, то есть необработанной древесины, в чем заинтересованы европейские партнеры, добавил политолог. По его словам, эти вопросы привели к тому, что вопрос выделения Украине 600 млн евро макроэкономической помощи со стороны ЕС остается в подвешенном состоянии.

«Взаимоотношения сейчас непростые, конфликтные линии, которые начинают появляться, во многом перебивают позитивные моменты», — заключил Денисов.