Компьютерный вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства Севастополя, при этом данные не пострадали. Специалисты вовремя успели отразить атаку сетевого вируса-шифровальщика, сообщает пресс-служба севастопольского правительства.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Вирусная атака оказалась безрезультатной во многом благодаря использованию решений на базе Linux.

«Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали», –– приводятся в сообщении слова начальника управления информатизации Дениса Тимофеева.

По словам Тимофеева, у специалистов есть инструмент, который позволяет обеспечить безопасность и контроль прохождения внутренних и внешних документов, обращений граждан и других распоряжений от точки входа до исполнения.