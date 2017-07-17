Глава правительства национального согласия Ливии в Триполи Фаез Саррадж заявил о надежде кабмина на помощь со стороны России в снятии запрета на поставки этой стране оружия, с тем чтобы она усилила борьбу с терроризмом.

По словам Сарраджа, в Триполи отмечают высокую роль России в Совете Безопасности ООН и полагают, что Москва могла бы использовать свое влияние в этом органе для того, чтобы эмбарго против ливийских военных было отменено. Это условие является необходимым, «чтобы они (ливийские военные) смогли эффективнее бороться с терроризмом», — заявил Саррадж в интервью РИА «Новости».

Напомним, после свержения и убийства в Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжается затяжной политический кризис. На востоке страны в городе Тобрук действует избранный народом парламент, а в столице страны Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем.

Запрет на поставки оружия обеим сторонам конфликта в Ливии был введен в 2011 году во время активной стадии мятежа против Каддафи.