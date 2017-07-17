Гособвинение просит признать виновным журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого по делу об организации экстремистской деятельности, и приговорить его к четырем годам колонии.

«Прошу признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима», — цитирует «Интерфакс» заявление прокурора, сделанное в Тверском суде Москвы в понедельник.

При этом гособвинение просит приговорить к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина. Соратника экс-редактора Валерия Парфенова и активиста Кирилла Барабаша просят приговорить к четырем годам колонии. Прокурор попросила суд лишить Барабаша звания подполковника ВВС.

По словам гособвинителя, фигуранты дела организовали деятельность экстремистской организации. Она констатировала, что все подсудимые не признали свою вину.

«По их мнению, деятельность организации была направлена исключительно на проведение референдума. Истинной целью организации было изготовление и распространение экстремистских материалов» — цитирует гособвинителя BFM.RU.

Прокурор добавила, что вина подсудимых доказана рядом экспертиз, а также подтверждается показаниями засекреченных свидетелей.

Александр Соколов являлся с 2011 года, по версии следствия, администратором сайта по проведению референдума, цели и задачи которого были теми же, что и у признанной в 2010 году экстремистской и запрещенной в России организации «Армия воли народа».

Соколов не признает в своих действиях наличие состава преступления. По его мнению, причиной его уголовного преследования являются его журналистская и научная деятельность.

Хамовнический суд в июле 2016 года отправил под стражу Александра Соколова, Валерия Парфенова и Юрия Мухина. Однако Мухину затем изменили меру пресечения из-за его состояния здоровья на домашний арест.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в декабре прошлого года пообещал разобраться в ситуации в ответ на вопрос корреспондента РБК о его коллеге, находящемся в СИЗО.