Кировские власти проведут ревизию всего лифтового хозяйства города после того, как в одном из лифтов застряли бригада скорой помощи и пациент, у которого был диагностирован инфаркт.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 июля. Сообщение о том, что в лифте застряли врачи и пациент с инфарктом поступило в 04:30 по местному времени. На место происшествия был вызван дежурный лифтер, передает пресс-служба городской администрации.

«Это всё — затраты времени, которого у скорой помощи и пациента может не быть. Речь идет в том числе о вопросах безопасности, и мы не имеем права допустить, чтобы из-за неисправности лифтов возникал риск для здоровья и жизни кировчан», — заявил глава администрации Кирова Александр Перескоков.

Он поручил организовать и провести проверку всего лифтового хозяйства в недельный срок. В свою очередь, руководитель управления ЖКХ Андрей Кошурников заявил, что проверка начнется с сегодняшнего дня.