ГМИИ имени Пушкина завершил сезон выставкой «Александр Тышлер. Игра и лицедейство». Творчество одного из самых оригинальных художников XX века впервые представлено в России столь масштабно. Экспозиция занимает два этажа Отдела личных коллекций и включает графику, акварели, живопись и даже деревянные скульптуры мастера.

Для Пушкинского музея фигура Тышлера — символическая. В 1966 году здесь прошла его персональная выставка, оказавшаяся одним из знаковых проектов эпохи и раздвинувшая границы допустимого, ведь на художнике был ярлык «формалиста». Позже вдова Александра Григорьевича подарила ГМИИ коллекцию его работ — таким образом музей стал обладателем крупнейшего и наиболее репрезентативного собрания Тышлера. Это и позволило устроить крупную ретроспективу, почти целиком собранную из принадлежащих ГМИИ произведений.

Впрочем, музей не обошелся и без экспонатов из частных собраний. В частности, современные коллекционеры предоставили расписанные кафельные плитки и деревянные скульптуры. Пожалуй, для большинства зрителей, знакомых с творчеством Тышлера по изображениям женщин с причудливыми конструкциями на голове, именно статуэтки из веток и корней станут главным открытием: вырезанные художником вытянутые фигуры вызывают ассоциации с работами Джакометти. Впрочем, если от образов итальянца веет болезненностью, то скульптуры нашего соотечественника, скорее, воспринимаются как причудливые фантастические образы, лишенные какого-либо трагизма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

То же справедливо и в отношении живописных работ Тышлера. Даже когда художник изображает ужасы Гражданской войны (эта тема была для него очень личной — в начале 1920-х он потерял двух братьев), все равно сложно отделаться от мысли, что перед нами — какой-то сюрреалистический мир, то ли игрушечный, то ли театральный. На полотне «Махно в гамаке» (1932) изображенные в примитивистской манере фигурки сподвижников анархиста выглядят карнавальными масками. И, конечно, удивительный цвет фона — бежевато-серый, мерцающий светло-розовым, — создает атмосферу волшебного сна.

Похожий колорит — и в работах серии «Сон в летнюю ночь» (1927). Но там уже и сам сюжет совершенно оторван от реальности: парящие ангелочки, улыбающиеся солнышки в небе, парочка, сидящая на лопасти ветряной мельницы… Тяга к сновидческим образам, преображение реальности, но не через уход в абстрактные и кубические формы, как у современников-авангардистов, а через театральное «остранение» персонажей и мизансцен позволяет говорить о Тышлере как о русском сюрреалисте, но абсолютно непохожем на де Кирико или Дали. Великий режиссер Григорий Козинцев использовал для творчества Тышлера меткое определение «крылатый реализм».

И если в официальном советском искусстве с его курсом на реализм безо всякого сюра и крыльев такой подход никак не приветствовался, то в театральной среде эксцентрика Тышлера пришлась очень кстати. На выставке демонстрируется множество эскизов, выполненных им для спектаклей на шекспировские сюжеты , в частности, для «Короля Лира» в ГОСЕТе и «Ричарда III» в БДТ (обе постановки — 1935 года). Это еще одна грань таланта Тышлера, подчеркнутая и в названии выставки.