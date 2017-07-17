На нулевом километре трассы Герба–Омсукчан в Магаданской области появилась станция экстренной помощи. Там можно согреться, найти еду, теплую одежду и медикаменты, а также вызвать МЧС. К концу года на дорогах региона установят еще 10 таких пунктов, расстояние между ними будет составлять 100 км.

Как сообщает ИА MagadanMedia, станции появятся в местах, отдаленных от населенных пунктов. Предполагается, что зимой они помогут спасать жизни людей, так как в условиях сильных холодов даже небольшая авария или поломка могут привести к гибели.

Пункт обогрева рассчитан на четверых человек, которые могут в автономном режиме ожидать помощи в течение 12 часов. Аналогов проекта в России нет. Такое оборудование и технологии применяются на арктических буровых платформах и в космонавтике.