Уфимское отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и Федерация бокса России организовали в пригороде Уфы автомотофестиваль «Звезда Урала», который, несмотря на плохую погоду, посетили более 7 тыс. человек.

В рамках мероприятия прошел турнир по боксу, были организованы мастер-классы по данному виду спорта. Также на фестивале прошли соревнования по мотокроссу и гонки на квадроциклах. Фигуры высшего пилотажа показали приглашенные летчики из группы ДОСААФ РБ. Как сообщает ИА «Башинформ», на спецплощадке была организована выставка эксклюзивной авто- и мототехники.

Помимо этого, на мероприятии прошли автобои, но определить победителя не смогли из-за сильного ливня. Вечером на фестивале состоялся концерт, который закончился красочным салютом. Главным событием вечера стал показ на диодном экране лучших фрагментов байк-шоу в Севастополе. Теперь фестиваль собираются проводить каждый год.