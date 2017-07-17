На юго-востоке российской столицы пойман пони, сбежавший накануне из контактного зоопарка. Полицейские передали животное его владельцам, сообщается на сайте ГУВД Москвы.

Ранее жители Марьино сообщили в полицию о пони, гулявшем по проезжей части Новомарьинской улицы. Как выяснилось, это был питомец заведения на Люблинской улице.

Животное удалось увести с дороги, при этом пони брыкался и пытался укусить прохожих, пишет РЕН ТВ.

В начале июня актер Владимир Машков спас утку, селезня и девять утят, переходивших дорогу у Белорусского вокзал. Артист передал птиц в Московский зоопарк, откуда их потом доставили на Химкинское водохранилище.