Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обратилась к суду с просьбой о продлении Алексею Навальному испытательного срока на один год, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, ФСИН направила в суд представление о продлении Навальному испытательного срока на один год, чтобы предупредить с его стороны совершение повторных правонарушений.

ФСИН в сообщении напоминает, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, за которое Симоновский районный суд Москвы назначил ему административный арест на 25 суток. Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН вынесла Навальному предупреждение о возможной отмене условного осуждения.