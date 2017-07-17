Сотрудники полиции Западного округа Москвы задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактных товаров с незаконным использованием товарного знака.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»).

Подозреваемые в течение года через интернет под видом лекарственных препаратов продавали флаконы с неустановленным веществом. В результате этого злоумышленники извлекли доход в размере более 10 млн рублей.