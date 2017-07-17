Власть в КНДР может поменяться в любой момент. Об этом заявил экс-заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен.

По его словам, заинтересованным странам следует заранее готовиться к подобному развитию событий. К диалогу по этому вопросу он, в частности, призвал Китай, США, Японию и Южную Корею. Предварительные консультации по вопросам ядерных объектов, отправке военнослужащих и системе руководства КНДР после смены режима Ким Чен Ына, по словам Блинкена, необходимо проводить уже сейчас, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Американский дипломат также напомнил, что предлагал властям КНР начать подготовку к северокорейскому кризису, однако Пекин расценил такие действия как провокацию против Пхеньяна, сообщает сайт «Комсомольской правды».