На заседании Межсоборного присутствия Русской православной церкви, которое началось в понедельник, определят профессии, несовместимые со священным саном. В основном речь может идти о спортивных и медицинских специальностях.

Как сообщил ранее пресс-секретарь патриарха Александр Волков, последнее слово по данному вопросу будет за Архиерейским собором. Однако сперва соотвествующий документ рассмотрят участники Межсоборного присутствия.

В проекте документа о запрещенных для священнослужителей видах деятельности фигурируют профессии певцов, госслужащих, врачей и спортсменов, пишет «РИА Новости».

«Здесь речь идет не о каких-то нововведениях, а о систематизации отношения Церкви к этим видам деятельности», — отметил Волков.