Сотрудники посольства РФ в Дамаске не пострадали при минометном обстреле с территории, контролируемой террористами, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что два минометных снаряда разорвались недалеко от внешнего периметра дипмиссии. Обошлось без жертв и разрушений.

По предварительным данным, снаряды были выпущены из района Джобар, который контролируют боевики группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Фейлак ар-Рахман» (запрещены в РФ).

«Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске», — говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве вновь обратились к международному сообществу с призывом объединить усилия для искоренения опасного очага терроризма в Сирии и регионе.