Только одну заявку на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания скоростного рельсового транспорта признали соответствующей требованиям в воронежском Управлении строительной политики. Заявку разместила местная компания, оценив ее в 11,5 млн рублей.

С воронежской компанией, как с единственным поставщиком, будет заключен контракт. Еще две заявки в связи с отсутствием подробного описания работы и качественных и функциональных характеристик признали несостоятельными, сообщает ИА «Абирег».

Открытый конкурс на создание скоростного рельсового транспорта (метрополитена или скоростного трамвая) разместила администрация Воронежа. Начальная стоимость составляла 11,7 млн рублей. Тендер приостанавливался Управлением Федеральной антимонопольной службы в связи с жалобами сразу трех поставщиков, однако все были признаны необоснованными.