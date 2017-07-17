После того как немецкий план захвата Сталинграда провалился, советские войска перешли в контрнаступление. К началу наступательной операции в распоряжении Советской армии было 1,1 млн человек, 15 тыс. орудий и минометов, около 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 1,3 тыс. самолетов. На фото: бои на улицах Сталинграда, июль 1942 года