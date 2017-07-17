Выбраться из кровавого котла: история Сталинградской битвы
Битва, закончившаяся разгромом немецких войск, длилась 200 дней. Фото: советские солдаты ведут обстрел противника, 1942 год
С обеих сторон в битве участвовало более 2,1 млн человек. На фото: солдаты бегут в атаку, июль 1942 года
Сражение развернулось на территории площадью около 100 тыс. кв. км. На фото: бои на улицах Сталинграда, июль 1942 года
В начале битвы численный перевес был на стороне немцев. В их распоряжении было 270 тыс. человек, в то время как советские войска насчитывали 160 тыс. солдат. На фото: минута затишья в ходе Сталинградской битвы, июль 1942 года
С 10 января по 22 февраля 1943 года в плен были взяты 91 545 немцев, среди которых 2,5 тыс. офицеров, 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. На фото: попавшие в плен немцы, август 1942 года
После того как немецкий план захвата Сталинграда провалился, советские войска перешли в контрнаступление. К началу наступательной операции в распоряжении Советской армии было 1,1 млн человек, 15 тыс. орудий и минометов, около 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 1,3 тыс. самолетов. На фото: бои на улицах Сталинграда, июль 1942 года
В январе 1943 года советские войска провели операцию «Кольцо». Вражескую армию разделили надвое, а после ударили по каждой из частей. В результате операции 140 тыс. немцев были убиты, 91 тыс. сдалась в плен.
Общие потери немцев по итогам Сталинградской битвы составили около 1,5 млн человек
По некоторым данным, потери СССР составили порядка 1,1 млн человек
После битвы советское правительство наградило 112 человек званием Героя СССР. На фото: кавалерийские войска движутся на фронт
В конце января 1943 года над освобожденным городом был поднят красный флаг