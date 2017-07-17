ЦСКА сообщил о подписании контракта с баскетболистом «Филадельфии» и сборной Испании Серхио Родригесом. Соглашение по схеме «2+1» вступит в силу после того, как спортсмен пройдет медицинское обследование.

«Стиль Серхио — в умении читать игру, он организатор нападения, умеющиq находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрас Итудис.

Испанец отметил, что переход в ЦСКА для него является большим вызовом, который он принимает с огромным рвением.

«Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров. Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой», — приводит слова спортсмена пресс-служба баскетбольного клуба.

В минувшем сезоне Серхио Родригес провел в составе «Филадельфии» 68 матчей. В среднем за игру защитник набирал 7,8 очка, делал 2,3 подбора и 5,1 передачи, передает «Газета.ру».

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