Россия считает неприемлемым выдвижение каких-либо условий со стороны США для возвращения российской дипломатической собственности, конфискованной у дипломатов РФ решением предыдущей американской администрации Барака Обамы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что контакты по этой теме идут по линии дипломатических ведомств РФ и США. Песков сказал журналистам, что Кремль не принимает участия в переговорах, а президент России Владимир Путин уже неоднократно озвучивал позицию Москвы, в том числе в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге.

«Считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности, мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров», — сказал Песков.

Он добавил, что лишение российских дипломатов дипломатической собственности произошло в нарушение норм международного права.

Напомним, российские дипломаты в США были лишены дипсобственности решением администрации Барака Обамы в конце 2016 года. Эти меры были приняты в рамках нового пакета санкций против РФ за якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы президента США. Кроме этого, США тогда закрыли доступ к резиденциям посольства РФ в Вашингтоне и постпредства России в Нью-Йорке.

Как заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, в качестве ответных мер Москва может сократить число дипломатов посольства США в Москве.