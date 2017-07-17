Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что интервью главы Чечни Рамзана Кадырова телеканалу HBO было достаточно жестким, однако ничего из ряда вон выходящего сказано не было.

«Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее Кадыров, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом РФ, подчеркнул, что «Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России».